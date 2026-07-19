В Воронеже после рейда еще одного нового гражданина поставили на воинский учет

Напомним, по закону, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта. Сделать это можно двумя способами: лично явившись в военный комиссариат по месту жительства, либо подав заявление через портал Госуслуг в течение одной недели после приобретения гражданства. За неявку в военкомат без уважительной причины — штраф от 10 тыс до 30 тыс рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета — предупреждение или штраф от 3 тыс до 5 тыс рублей.