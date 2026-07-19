Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже после рейда еще одного нового гражданина поставили на воинский учет

Силовики провели проверку на торговых точках Советского района.

Источник: Комсомольская правда

Очередной рейд по выявлению получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет провели силовики в Советском районе Воронежа.

— Проверили 12 человек. Один гражданин поставлен на воинский учет, еще один доставлен в военный комиссариат для оформления необходимых документов, — сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону. — Гражданам подробно рассказали о порядке и сроках постановки на воинский учет, а также о правовых последствиях неисполнения данной обязанности.

Напомним, по закону, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет в течение двух недель после получения паспорта. Сделать это можно двумя способами: лично явившись в военный комиссариат по месту жительства, либо подав заявление через портал Госуслуг в течение одной недели после приобретения гражданства. За неявку в военкомат без уважительной причины — штраф от 10 тыс до 30 тыс рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета — предупреждение или штраф от 3 тыс до 5 тыс рублей.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше