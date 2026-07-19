Почти 38000 жителей Татарстана подключили самозапрет в МФЦ

В Татарстане свыше 37 900 жителей воспользовались возможностью оформить самозапрет. Эта услуга доступна в многофункциональных центрах. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.
Оформить самозапрет можно не только в МФЦ, но и на портале «Госуслуги». На этой же платформе пользователи могут узнать, сколько сим карт зарегистрировано на их имя, а при необходимости запретить оформление новых. Такая мера помогает снизить риски использования сим боксов в мошеннических схемах.
Для повышения безопасности специалисты рекомендуют активировать вход в «Госуслуги» через мессенджер МАКС. В ближайшее время там появится ещё одна полезная функция: при входящем вызове на экране будет отображаться информация о том, кто звонит и с какой целью. Уже сейчас в МАКС доступна функция блокировки вызовов от неизвестных абонентов, которых нет в списке контактов пользователя.