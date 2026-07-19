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В Шахтах спасатели продолжают тушить пожар на крупном мусорном полигоне

В Шахтах спасатели продолжают бороться с задымлением на горящем полигоне.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты спасатели продолжают тушить крупный мусорный полигон. Об этом в социальных сетях рассказала Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

— Площадь очагов тления сокращена до 200 квадратных метров, открытое горение отсутствует, однако задымление пока сохраняется, — уточнила чиновница.

Сейчас специалисты непрерывно засыпают отходы грунтом. На объекте работают 10 человек личного состава, также задействовано 10 единиц специальной техники. Ситуацию держат на постоянном контроле.

Напомним, в субботу, 18 июля, донские спасатели ликвидировали 26 различных пожаров на территории Ростовской области. Сотрудникам МЧС пришлось тушить семь техногенных возгораний и семь случаев горения мусора.

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