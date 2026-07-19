Для бизнеса Владимирской области запустили консультации по маркетингу

Бесплатные экспресс-консультации по маркетингу стали доступны предпринимателям Владимирской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном бизнес-инкубаторе.
Новую меру поддержки запустил областной центр «Мой бизнес». Он организует серию экспресс-консультаций для действующих бизнесменов. В основе встреч лежит анализ пяти фундаментальных аспектов ведения бизнеса. Специалисты помогут предпринимателям найти ответы на вопросы о динамике рыночной ниши, позиционировании продукта, а также о наличии временных, финансовых и кадровых ресурсов для внедрения изменений.
Экспертом консультаций выступит руководитель консалт-центра «План А», член правления Ассоциации бизнес-тренеров России Алина Черепанова. Она специализируется на работе с мышлением предпринимателя и практическими инструментами стратегического планирования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.