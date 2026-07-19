Для бизнеса Владимирской области запустили консультации по маркетингу

Новую меру поддержки запустил областной центр «Мой бизнес». Он организует серию экспресс-консультаций для действующих бизнесменов. В основе встреч лежит анализ пяти фундаментальных аспектов ведения бизнеса. Специалисты помогут предпринимателям найти ответы на вопросы о динамике рыночной ниши, позиционировании продукта, а также о наличии временных, финансовых и кадровых ресурсов для внедрения изменений.