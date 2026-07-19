Улицу Баженова в Калининграде будут поэтапно перекрывать до конца года

с 27 июля по 15 сентября — от Кутаисской до Миклухо-Маклая; с 15 сентября по 10 ноября — от Миклухо-Маклая до Тульской. с 10 ноября по 30 декабря — от Тульской до Бакинской и участку улицы Бакинской в районе дома № 24.