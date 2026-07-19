Улицу Баженова в Калининграде будут поэтапно перекрывать до конца года. Ограничение движения связано с работами по перекладке сетей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение начнут закрывать с понедельника, 27 июля. Ограничения будут вводить поэтапно:
с 27 июля по 15 сентября — от Кутаисской до Миклухо-Маклая; с 15 сентября по 10 ноября — от Миклухо-Маклая до Тульской. с 10 ноября по 30 декабря — от Тульской до Бакинской и участку улицы Бакинской в районе дома № 24.
«Ограничение вводится для обеспечения безопасности при реконструкции канализационного коллектора. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО “Тералинк”», — отметили в администрации.