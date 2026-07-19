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Бесплатные курсы по оказанию первой помощи стартовали в Севастополе

Занятия проходят бесплатно для всех желающих старше 18 лет.

Практические курсы по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях запустили в Севастополе. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Занятия проходят бесплатно для всех желающих старше 18 лет. Программа обучения построена так, чтобы дать участникам не только теоретические знания, но и практические навыки. Каждое занятие посвящено отдельной актуальной теме. Слушателям подробно рассказывают и показывают, как правильно действовать при обмороке, инфаркте и инсульте, при утоплении, травмах и различных видах кровотечений.

Особое внимание организаторы уделяют практической части курса. Каждый слушатель сможет отработать приемы первой помощи на специальных манекенах под руководством опытных инструкторов. Это помогает закрепить алгоритм действий и избавиться от страха перед ошибкой в реальной обстановке.

«Правильно оказанная первая помощь многократно повышает шансы пострадавшего на выживание и благополучное восстановление. Около 50% пострадавших могут погибнуть в первые секунды или минуты после травмы, если им не оказывают помощь. Еще 30% летальных исходов приходятся на первые два часа после происшествия. Таким образом, без своевременной помощи из десяти человек могут выжить только двое», — подчеркнул главный внештатный специалист по первой медицинской помощи Департамента здравоохранения Севастополя Николай Злодеев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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