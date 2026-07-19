Бесплатные курсы по оказанию первой помощи стартовали в Севастополе

«Правильно оказанная первая помощь многократно повышает шансы пострадавшего на выживание и благополучное восстановление. Около 50% пострадавших могут погибнуть в первые секунды или минуты после травмы, если им не оказывают помощь. Еще 30% летальных исходов приходятся на первые два часа после происшествия. Таким образом, без своевременной помощи из десяти человек могут выжить только двое», — подчеркнул главный внештатный специалист по первой медицинской помощи Департамента здравоохранения Севастополя Николай Злодеев.