Бесплатные курсы по оказанию первой помощи стартовали в Севастополе

Практические курсы по оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях запустили в Севастополе. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городском департаменте здравоохранения.
Занятия проходят бесплатно для всех желающих старше 18 лет. Программа обучения построена так, чтобы дать участникам не только теоретические знания, но и практические навыки. Каждое занятие посвящено отдельной актуальной теме. Слушателям подробно рассказывают и показывают, как правильно действовать при обмороке, инфаркте и инсульте, при утоплении, травмах и различных видах кровотечений.
Особое внимание организаторы уделяют практической части курса. Каждый слушатель сможет отработать приемы первой помощи на специальных манекенах под руководством опытных инструкторов. Это помогает закрепить алгоритм действий и избавиться от страха перед ошибкой в реальной обстановке.
«Правильно оказанная первая помощь многократно повышает шансы пострадавшего на выживание и благополучное восстановление. Около 50% пострадавших могут погибнуть в первые секунды или минуты после травмы, если им не оказывают помощь. Еще 30% летальных исходов приходятся на первые два часа после происшествия. Таким образом, без своевременной помощи из десяти человек могут выжить только двое», — подчеркнул главный внештатный специалист по первой медицинской помощи Департамента здравоохранения Севастополя Николай Злодеев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.