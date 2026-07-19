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В июне почти 4,2 тысячи жильцов аварийных домов в Москве получили квартиры

Из 17 зданий люди уже переехали в современные жилые комплексы.

Около 4,2 тыс. жильцов аварийных домов в Москве в июне закончили оформление документов на новые квартиры. Расселение аварийного жилья отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Новое жилье получили жильцы 25 старых домов. При этом из 17 зданий люди уже переехали в современные жилые комплексы.

«На востоке столицы за предыдущий месяц завершили оформление документов на новую недвижимость около тысячи участников программы реновации — 100% жителей шести старых зданий, на севере — более тысячи москвичей из пяти пятиэтажек, а на северо-западе — почти 550 человек из трех строений», — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Сократить сроки переселения помогает специальный суперсервис для участников программы реновации. Он включает две инструкции и шесть опций, которые охватывают весь процесс переселения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.