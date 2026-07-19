В детских лагерях Хакасии прошла серия мероприятий о профессии лесничего

Участниками профориентационных программ стали свыше 750 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Первая волна мероприятий охватила три лагеря: «Жарки» в Саяногорске, «Беркут» в Алтайском районе и «Березка» в Бейском районе. Там к беседам присоединились более 300 ребят. Специалисты Саяногорского и Бейского лесничеств рассказали детям о тонкостях профессии лесничего, правилах безопасности и алгоритме действий при обнаружении лесного пожара.