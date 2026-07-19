В детских лагерях Хакасии прошла серия мероприятий о профессии лесничего

Серия мероприятий, посвященных профессии лесничего, была организована в детских оздоровительных лагерях на территории Хакасии. Ранняя профориентация является одной из задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
Участниками профориентационных программ стали свыше 750 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Первая волна мероприятий охватила три лагеря: «Жарки» в Саяногорске, «Беркут» в Алтайском районе и «Березка» в Бейском районе. Там к беседам присоединились более 300 ребят. Специалисты Саяногорского и Бейского лесничеств рассказали детям о тонкостях профессии лесничего, правилах безопасности и алгоритме действий при обнаружении лесного пожара.
Также профориентационная работа велась в лагерях «Багульник», «Горный кристалл» в городе Абазе и «Серебряный кристалл» в селе Таштып. Сотрудник парашютно-десантной пожарной службы не только поделился нюансами своей работы, но и продемонстрировал юным зрителям процесс тушения пожара на практике.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.