Паводок размыл дорогу к аэропорту в Хабаровском крае

В Хабаровском крае после сильных дождей река Кухтуй резко поднялась и повредила трассу между Охотском и аэропортом. Размывы образовались на участке с 10-го по 13-й километр, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Вода вышла на проезжую часть и местами прошла по всей ширине дороги. На снимках с места видно, что поток подмыл кромку полотна, из-за чего грунт обрушился и вдоль трассы образовались глубокие разломы.
Повреждённый участок входит в региональную дорогу, которая связывает Охотск с аэропортом. Масштаб размыва на разных отрезках отличается: местами движение осложняет вода, а на других участках разрушена часть дорожного основания.
На место выехал прокурор Охотского района Тарас Лабцов. Прокуратура проверит, как содержалась трасса и насколько своевременно дорожные службы реагировали на последствия паводка. После проверки надзорное ведомство решит, нужны ли дополнительные меры для восстановления дороги и безопасности движения.