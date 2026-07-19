Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2,5 млн рублей лишилась жительница Нижнего Новгорода после онлайн-знакомства

Новый «возлюбленный» убедил женщину вложиться в «криптопроект» и исчез с деньгами.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 2,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете. Новый знакомый предложил женщине заработать на инвестициях в криптовалюту, однако вместо прибыли она получила только финансовые потери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

33-летняя жительница Автозаводского района познакомилась с мужчиной через сервис знакомств в мессенджере. Во время общения собеседник завоевал доверие женщины и рассказал о якобы выгодном способе заработка. Для участия в «инвестиционном проекте» он убедил нижегородку установить неизвестное приложение.

После этого женщина несколькими переводами отправила 2,5 млн рублей по QR-кодам, которые ей присылал новый знакомый в сообщениях. Однако обещанного удвоения вложенной суммы она так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, нижегородка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В полиции предупреждают: мошенники часто используют сайты знакомств, чтобы войти в доверие к жертвам, а затем предлагают «выгодные инвестиции» или просят перевести деньги на «безопасные счета».