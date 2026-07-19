2,5 млн рублей лишилась жительница Нижнего Новгорода после онлайн-знакомства

После этого женщина несколькими переводами отправила 2,5 млн рублей по QR-кодам, которые ей присылал новый знакомый в сообщениях. Однако обещанного удвоения вложенной суммы она так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, нижегородка обратилась в полицию.