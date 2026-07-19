В Красноярске выйдет на маршрут первый троллейбус местной сборки

Завтра, 20 июля, на дороги краевой столицы выйдет первый пассажирский троллейбус, собранный на красноярском заводе. Об этом сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.
Новая машина представляет собой испытательный образец с функцией автономного хода. Для тестирования транспорта специалисты целенаправленно выбрали протяженный маршрут № 5, который курсирует от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой длинный путь позволит максимально полно оценить возможности техники и проверить ее поведение в реальных дорожных условиях.
Техническое оснащение электротранспорта является стандартным, однако внешне машину будет легко узнать в потоке: на кузове размещена крупная надпись «Я собран в Красноярске».
По словам главы города, от результатов работы этого образца в тестовом режиме будет зависеть дальнейшая судьба проекта. После завершения обкатки администрация примет окончательное решение о том, стоит ли учитывать машины красноярского производства при планировании расширения городского автопарка.