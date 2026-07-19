В Красноярске выйдет на маршрут первый троллейбус местной сборки

Новая машина представляет собой испытательный образец с функцией автономного хода. Для тестирования транспорта специалисты целенаправленно выбрали протяженный маршрут № 5, который курсирует от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой длинный путь позволит максимально полно оценить возможности техники и проверить ее поведение в реальных дорожных условиях.