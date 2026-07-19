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В Красноярске выйдет на маршрут первый троллейбус местной сборки

Для тестирования транспорта специалисты целенаправленно выбрали протяженный маршрут № 5.

Завтра, 20 июля, на дороги краевой столицы выйдет первый пассажирский троллейбус, собранный на красноярском заводе. Об этом сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.

Новая машина представляет собой испытательный образец с функцией автономного хода. Для тестирования транспорта специалисты целенаправленно выбрали протяженный маршрут № 5, который курсирует от СФУ до микрорайона Солнечный. Такой длинный путь позволит максимально полно оценить возможности техники и проверить ее поведение в реальных дорожных условиях.

Техническое оснащение электротранспорта является стандартным, однако внешне машину будет легко узнать в потоке: на кузове размещена крупная надпись «Я собран в Красноярске».

По словам главы города, от результатов работы этого образца в тестовом режиме будет зависеть дальнейшая судьба проекта. После завершения обкатки администрация примет окончательное решение о том, стоит ли учитывать машины красноярского производства при планировании расширения городского автопарка.