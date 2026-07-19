Роспотребнадзор помог россиянке отсудить деньги за уменьшение площади квартиры

Жительница Красноярского края через суд вернула деньги за недостающие квадратные метры в новой квартире. Помог ей в этом Роспотребнадзор. Об этом ведомство рассказало в своем канале в MAX.
В 2022 году женщина заключила договор долевого строительства на трехкомнатную квартиру площадью 92,2 квадратных метра и полностью оплатила ее. Но, когда дом сдали весной 2025 года, оказалось, что реальная площадь — всего 91 кв. м. Не хватало 1,2 метра.
Попытки договориться с застройщиком не увенчались успехом, и тогда она обратилась в Роспотребнадзор. Специалисты изучили договор и подтвердили: по его условиям, если площадь меняется больше чем на 0,5 кв. м, цена должна пересчитываться.
Суд встал на сторону покупательницы. С застройщика взыскали 356 тысяч рублей: почти 279 тысяч — разница в стоимости, 53 тысячи — проценты за пользование чужими деньгами, 10 тысяч — компенсация морального вреда и почти 14 тысяч — штраф. Решение суда вступило в силу, и женщина получила свои деньги.