Минэкономразвития Курской области провело встречи с бизнесом региона

Во время встреч сотрудники минэкономразвития региона оказали методическую помощь в разработке оптимизационных проектов в двух образовательных учреждениях: школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Железногорске и школе № 5 в Курске. Также важной частью программы стала встреча с представителями Курского государственного университета, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на 2027 год.