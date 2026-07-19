Минэкономразвития Курской области провело встречи с бизнесом региона

Представители Минэкономразвития Курской области с 7 по 10 июля организовали серию встреч с предпринимателями региона. Мероприятия прошли при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве.
Во время встреч сотрудники минэкономразвития региона оказали методическую помощь в разработке оптимизационных проектов в двух образовательных учреждениях: школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в Железногорске и школе № 5 в Курске. Также важной частью программы стала встреча с представителями Курского государственного университета, на которой обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на 2027 год.
«Внедрение инструментов бережливого производства в образовательные учреждения разного уровня — это не просто мода, а практический шаг к повышению эффективности. Когда удается убрать или упростить избыточные административные процедуры, у учителей появляется больше времени и сил непосредственно на работу с детьми: планирование уроков, индивидуальный подход, развитие навыков», — отметила референт Министерства экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Ирина Белова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.