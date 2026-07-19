Берег Волги в центре Волгограда взяли под охрану

Также в перечень предметов охраны включены братская могила, в которой похоронены воины этой дивизии; место, где находился блиндаж командира дивизии Александра Родимцева; памятное место, где в период 1942—1943 годах находился центральный участок переправы через Волгу; памятник герою Советского Союза В. С. Хользунову; водокачка и театр музкомедии; «Опорная стена» — место боев 13-й Гвардейской стрелковой дивизии 62-й Армии под командованием Родимцева; бронекатер «БК-13»; мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва»; барельеф, посвященный героической обороне Дома Павлова; памятники маршалу Советского Союза, четырежды герою Советского Союза Г. К. Жукову и командующему 62-й Армии, маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза В. И. Чуйкову и другие объекты.