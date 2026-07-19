«Опять сусликов обижают»: в Волжском пропал суслик-футболист

Опасения волжан небезосновательны: другому городскому суслику — с газетой на Выставочном бульваре — уже не раз доставалось от вандалов. Как ранее писал «АиФ-Волгоград», у скульптуры, установленной к 65-летию «Волжской правды», злоумышленники отбили лапки вместе с газетой буквально через две недели после открытия. Детали тогда отыскали неравнодушные горожане, они же укутали пострадавшего зверька в вязаный шарф, а поисками виновных занималась полиция.