«Опять сусликов обижают»: в Волжском пропал суслик-футболист

Город Волжский лишился одного из своих узнаваемых арт-объектов: у центрального бассейна пропал суслик-футболист. На привычном месте теперь можно увидеть лишь постамент и мяч — куда делась сама фигурка, пока неизвестно, — пишут в местном Telegram-канале.
Администрация канала в социальной сети предполагает, что скульптуру могли временно демонтировать для ремонта, а горожане надеются, что зверёк вскоре вернётся, но в комментариях не скрывают тревоги: «Опять сусликов обижают», «Главное, чтобы не постигла участь чебурашки».
Опасения волжан небезосновательны: другому городскому суслику — с газетой на Выставочном бульваре — уже не раз доставалось от вандалов. Как ранее писал «АиФ-Волгоград», у скульптуры, установленной к 65-летию «Волжской правды», злоумышленники отбили лапки вместе с газетой буквально через две недели после открытия. Детали тогда отыскали неравнодушные горожане, они же укутали пострадавшего зверька в вязаный шарф, а поисками виновных занималась полиция.
Официальных комментариев о судьбе суслика-футболиста пока не поступало.
Ранее «АиФ-Волгоград» также сообщал о поимке осквернителя скульптуры суслика с газетой.