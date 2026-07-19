Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одной из деревень Эстонии «без всякой огласки» демонтировали памятник советским солдатам

Дальнейшая судьба мемориала, снятого с братской могилы, неизвестна.

Источник: Клопс.ru

В Эстонии демонтировали памятник советским солдатам. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

По данным посольства РФ, речь идёт о мемориале на братской могиле советским солдатам в деревне Йыгевесте в Валгаском уезде. Уточняется, что работы были проведены «без всякой огласки».

«Власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба монумента, который вплоть до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна», — говорится в сообщении.

В 2019 году в Эстонии солдат НАТО во время учений залез с гранатомётом на памятник советским воинам.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше