Жители Вейделевского округа Белгородской области посетили соседей

Знакомство с муниципалитетом началось с мельницы Баркова в селе Новоивановка. Гости не только послушали экскурсоводов, но и погрузились в атмосферу прошлого: кололи дрова, носили воду на коромысле и соревновались в забивании гвоздей. После этого всех ждал вкусный бонус — горячие вареники, приготовленные по старинным рецептам в русской печи.