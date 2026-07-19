Жители Вейделевского округа Белгородской области посетили соседей

Поездка в Волоконовский муниципальный округ Белгородской области была организована для жителей Вейделевского округа. Мероприятие стало частью проекта «К соседям в гости!», входящего в нацпроект «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Волоконовского округа.
Знакомство с муниципалитетом началось с мельницы Баркова в селе Новоивановка. Гости не только послушали экскурсоводов, но и погрузились в атмосферу прошлого: кололи дрова, носили воду на коромысле и соревновались в забивании гвоздей. После этого всех ждал вкусный бонус — горячие вареники, приготовленные по старинным рецептам в русской печи.
Погружение в историю продолжилось в краеведческом музее. Кульминацией поездки стало посещение храма Спаса Нерукотворного и Культурно-просветительского центра памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Еще маршрут пролегал через детский сад № 2 «Сказка». Гости оценили современные условия, в которых растут и развиваются дети в Волоконовском округе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.