В Омске ужесточают передачу показаний счётчиков с августа 2026 года

Алгоритм начисления платы для тех, кто пропустил установленный срок, теперь выглядит так. Первые полгода просрочки расчёт будут вести по среднемесячному потреблению за предыдущие шесть месяцев. Если же собственник не предоставит данные и после этого срока, система автоматически переключит его на норматив с повышающим коэффициентом. Процедура возврата к оплате по реальному расходу усложнится: потребуется официальное заявление в управляющую компанию и выездная проверка счётчиков специалистами.