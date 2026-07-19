В Омске ужесточают передачу показаний счётчиков с августа 2026 года

С начала августа 2026 года вступают в силу новые правила подачи данных приборов учёта коммунальных ресурсов. Как сообщает федеральный портал «Объясняем.рф», правительственное постановление вводит жёсткий регламент: передавать сведения необходимо не позднее 25-го числа каждого месяца. Прежняя практика снисходительного отношения к непунктуальным жильцам уходит в прошлое.
Алгоритм начисления платы для тех, кто пропустил установленный срок, теперь выглядит так. Первые полгода просрочки расчёт будут вести по среднемесячному потреблению за предыдущие шесть месяцев. Если же собственник не предоставит данные и после этого срока, система автоматически переключит его на норматив с повышающим коэффициентом. Процедура возврата к оплате по реальному расходу усложнится: потребуется официальное заявление в управляющую компанию и выездная проверка счётчиков специалистами.
Приоритетными каналами передачи показаний отныне признаны государственные платформы — «Госуслуги Дом», ГИС ЖКХ и личные кабинеты ресурсоснабжающих организаций. Мобильные приложения банков сохранили лишь вспомогательную функцию. Это означает, что данные, отправленные через них, могут не попасть в систему вовремя, и ответственность за это ляжет на потребителя.
Ещё одно новшество коснётся автоматического контроля. Внедрённые ИТ-системы научились выявлять резкие скачки потребления. При обнаружении подозрительных объёмов коммунальщики вправе запросить фото показаний прибора учёта либо направить контролёра с визитом. Основанием для аннулирования показаний и перерасчёта по нормативу послужит любое повреждение счётчика — трещина на стекле, сорванная пломба и тому подобное.
Исключение сделано для пожилых граждан, льготников и людей с инвалидностью. За ними сохранена возможность сообщать данные по телефону или указывать их в бумажных квитанциях.