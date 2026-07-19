Свыше 36 тыс. пожилых людей и инвалидов получили помощь в Калужской области

Более 36 тысяч пожилых жителей и людей с инвалидностью в Калужской области получили различные социальные услуги в первом полугодии 2026 года. Меры поддержки доступны по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Социальное обслуживание на дому остается среди наиболее востребованных социальных услуг. Оно предоставляется тем людям, которые частично утратили способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей. Помощь социальных работников позволяет им как можно дольше оставаться дома в привычной обстановке.
Перечень социальных услуг на дому обширный и подбирается индивидуально для каждого человека. Периодичность оказания услуг можно выбрать самостоятельно. Услуги оказываются за плату, частичную плату и бесплатно в зависимости от категории граждан и их дохода.
Более подробная информация доступна на сайте Министерства труда и социальной защиты Калужской области. Подать заявление на признание нуждающимся в соцобслуживании можно через портал «Госуслуги».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.