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Спасатели помогли заблудившемуся в лесу жителю Красноярского края

Накануне, 18 июля, неподалеку от поселка Маганский, в лесном массиве у СНТ «Малиновка», 45-летний мужчина отправился в лес и заблудился.

Накануне, 18 июля, неподалеку от поселка Маганский, в лесном массиве у СНТ «Малиновка», 45-летний мужчина отправился в лес и заблудился. О пропаже человека неравнодушные жители уведомили сотрудников полиции, которые направили информацию спасателям краевого управления. Поиски продолжались немногим более часа: сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали территорию леса и вскоре обнаружили мужчину. Состояние его здоровья не вызвало опасений, поэтому врачи ему не понадобились — специалисты благополучно сопроводили человека из леса в безопасное место. В ведомстве напоминают о правилах безопасности перед походом в тайгу: всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон, питьевую воду и обязательно сообщайте родственникам или друзьям свой точный маршрут.