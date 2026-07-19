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В Курганском онкодиспансере пройдет открытый прием для женщин

Осмотр направлен на оценку состояния здоровья и выявление предраковых изменений.

Жительницы Курганской области 29 июля смогут пройти бесплатное обследование в областном онкологическом диспансере. Открытый прием специалистов организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

На приеме организуют комплексный консультативный осмотр, направленный на оценку состояния здоровья и выявление предраковых изменений. Также проведут анализ на онкоцитологию — он является «золотым стандартом» в скрининге рака шейки матки, позволяя своевременно обнаружить любые патологические изменения в клетках. При наличии медицинских показаний будет предложена ультразвуковая диагностика.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись. Сделать это можно по телефону 8 (3522) 43‑75‑25. Для посещения приема нужно иметь при себе паспорт и медицинский полис.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.