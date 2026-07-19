В Ростовской области в ДТП погибли три человека и ещё четверо пострадали

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Ростовской области, в Неклиновском районе на 102-м километре автотрассы «Новороссия» Р-280, где шёл ремонт, ночью 19 июля 2026 года произошло смертельное ДТП. В результате автоаварии погибли три человека, ещё четверо пострадали.
Предварительно, 50-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу через временную разметку, где столкнулся с Lada Priora под управлением 46-летнего мужчины. После происшедшего удара обе машины оказались в кювете. Сразу же на месте погибли водитель Lada и 29-летний пассажир Toyota, а также ещё один пассажир внедорожника скончался в «скорой».Кроме того, сейчас в больнице находятся пострадавший в результате ДТП водитель Toyota и трое его пассажиров.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.