Сотрудники РЦК Кубани узнали, как работать со сложными коммуникациями

«Постоянное развитие компетенций нашей команды — одно из ключевых условий успешной реализации проектов на предприятиях края. Каждый эксперт РЦК ежедневно работает с людьми, помогает коллективам адаптироваться к изменениям и находить новые возможности для роста. Поэтому такие внутренние интенсивы, обмен лучшими практиками и разбор реальных кейсов позволяют нам совершенствовать профессиональные навыки и повышать качество поддержки, которую мы оказываем участникам проектов», — отметила директор Регионального центра компетенций Краснодарского края Ирина Безсмельницына.