Сотрудники РЦК Кубани узнали, как работать со сложными коммуникациями

Образовательный тренинг, посвященный эффективному взаимодействию с руководителями предприятий и проектными командами, был организован для работников Регионального центра компетенций (РЦК) Краснодарского края. Обучение прошло в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Основной темой занятия стал модуль «Управление сопротивлением и вовлечение в проектах бережливого производства». Участники рассмотрели практические инструменты работы со сложными коммуникациями и типовыми барьерами, возникающими при внедрении изменений на предприятиях.
В ходе интенсива сотрудники центра компетенций изучили природу сопротивления изменениям и разобрали два основных уровня сопротивления в проектах бережливого производства. Особое внимание уделили инструментам активного и глубинного слушания, позволяющим выявлять истинные причины возражений и находить эффективные решения.
«Постоянное развитие компетенций нашей команды — одно из ключевых условий успешной реализации проектов на предприятиях края. Каждый эксперт РЦК ежедневно работает с людьми, помогает коллективам адаптироваться к изменениям и находить новые возможности для роста. Поэтому такие внутренние интенсивы, обмен лучшими практиками и разбор реальных кейсов позволяют нам совершенствовать профессиональные навыки и повышать качество поддержки, которую мы оказываем участникам проектов», — отметила директор Регионального центра компетенций Краснодарского края Ирина Безсмельницына.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.