Библиотеки колоний Красноярского края пополнили книгами

В библиотеки учреждений ГУФСИН регулярно поступает самая разная литература. Только с начала 2026 года появилось 5687 книг. А фонд библиотек в учреждениях ГУФСИН насчитывает почти 166 тысяч экземпляров литературы. Книги читают более 6000 осужденных. Как известно, это занятие помогает расширять кругозор и благотворно влияет на психоэмоциональное состояние.