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На Димитровском мосту в Новосибирске завершили второй этап ремонта

С 20 июля на переправе изменится схема движения из-за начала финального этапа работ.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завершили второй этап ремонта Димитровского моста. С 20 июля подрядчик приступит к финальной стадии работ, из-за чего на переправе изменится схема движения транспорта. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Во время второго этапа специалисты полностью обновили правую часть мостового полотна. На объекте переустроили проезжую часть и тротуар, заменили консольную плиту, восстановили систему водоотвода и гидроизоляцию, уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили новые ограждения.

С ночи с 19 на 20 июля на мосту начнется заключительный этап ремонта. Центральные полосы закроют, а реверсивное движение отменят. При этом для транспорта сохранят четыре полосы — по две в каждом направлении, но с сужением в центральной части моста.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.