Первый троллейбус красноярской сборки выйдет на маршрут со следующей недели

Завтра, 20 июля, на дороги Красноярска выйдет первый троллейбус, собранный на местном заводе.
Испытательный образец с автономным ходом определили на маршрут № 5 — от СФУ до Солнечного. Протяженный путь позволит проверить, как техника поведет себя на разных участках дорог, отметил мэр Сергей Верещагин.
«Начинка» троллейбуса стандартная, но узнать его можно будет по надписи «Я собран в Красноярске».
По итогам тестового режима власти примут решение, учитывать ли при расширении автопарка машины красноярского производства.
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