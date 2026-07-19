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Количество рейсов по маршруту Казань — Сухум увеличат до трех в неделю

Из Казани сегодня впервые запустили прямой авиарейс в Сухум.

Из-за востребованности этого направления с 1 августа частоту полетов увеличат с двух до трех в неделю. Об этом сообщила журналистам начальник отдела продаж авиакомпании Nordwind Airlines Александра Галикбарова.

«Сейчас Абхазия развивается, и направление в Сухум очень востребовано. Из-за того, что мы видим спрос, уже в августе откроем третью частоту полетов по субботам», — рассказала она.

Галикбарова отметила, что пока расписание полетов из Казани в Сухум сформировано до октября. Билеты на рейс можно приобрести самостоятельно, а также купить туры у туроператоров — партнеров авиакомпании, подчеркнула она.

«Основная масса пассажиров на первом рейсе — это люди, купившие билеты самостоятельно», — уточнила представитель Nordwind.

По ее мнению, открытие этого авиарейса важно, как для развития аэропорта Казани, так и Сухума.

«В этом году особенный всплеск, интерес к Абхазии, большой запрос со стороны туристов. Абхазия богата достопримечательностями, природой. А аэропорт Казани всегда рад открывать новые направления, особенно международные», — заключила Галикбарова.

Пока рейс Казань — Сухум будет выполняться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. На маршруте задействованы Airbus A321 с компоновкой 220 пассажирских мест. Длительность перелета составляет около 3,5 часов.

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