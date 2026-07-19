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Рекордный за 11 лет дождь прошел в Пермском крае

В Октябрьском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Комсомольская правда

18 июля в Октябрьском муниципальном округе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причина — 87 мм осадков, которые выпали за 12 часов. Погодная ситуация привела к наводнению и частичному подтоплению населенных пунктов.

Как сообщил ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), это был самый сильный дождь в регионе за последние 11 лет — с 25 июня 2015 года. При этом осадки не прекращались и ночью. Еще 47 мм осадков зафиксировали в Чернушке за прошедшие сутки.

— Из-за обильных осадков произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая. Сильный поток воды идет вниз по течению, — написал на своей странице в соцсетях глава Октябрьского муниципального округа.

Под угрозой подтопления находятся населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка. По предварительной информации, стихия уже нанесла ущерб инфраструктуре: потоки снесли мост и подтопили жилые дома.