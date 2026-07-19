Рекордный за 11 лет дождь прошел в Пермском крае

Как сообщил ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), это был самый сильный дождь в регионе за последние 11 лет — с 25 июня 2015 года. При этом осадки не прекращались и ночью. Еще 47 мм осадков зафиксировали в Чернушке за прошедшие сутки.