Этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства в Поморье посетили 3608 человек

«Сегодня ярмарка — это не только возможность встретиться с работодателями. На ее площадках можно получить карьерную консультацию, пройти профориентацию, подготовить резюме, узнать о перспективах профессионального обучения. Для школьников и студентов работает фестиваль профессий, для работающих жителей организованы вечерние мероприятия, специальные консультационные площадки предусмотрены для представителей старшего поколения, участников специальной военной операции и их семей», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко.