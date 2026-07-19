Этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства в Поморье посетили 3608 человек

Участниками регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стали 3608 человек в Архангельской области. Мероприятия организовали при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона.
Для посетителей было представлено более 5,3 тыс. вакансий от 350 работодателей. По итогам ярмарки 1124 жителя Поморья получили предложения о работе, а 856 были трудоустроены.
«Сегодня ярмарка — это не только возможность встретиться с работодателями. На ее площадках можно получить карьерную консультацию, пройти профориентацию, подготовить резюме, узнать о перспективах профессионального обучения. Для школьников и студентов работает фестиваль профессий, для работающих жителей организованы вечерние мероприятия, специальные консультационные площадки предусмотрены для представителей старшего поколения, участников специальной военной операции и их семей», — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.