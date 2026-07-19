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Синоптики рассказали, как долго в Калининградской области продлится похолодание и когда ждать возвращение тепла

Вместе с тем количество осадков превысит норму на 40−60%

Источник: Клопс.ru

На следующей неделе в регионе будет прохладная и очень влажная погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Вплоть до пятницы, 24 июля, температура воздуха днём не будет превышать +17−19 °С. Двадцатиградусное тепло может вернуться лишь к следующим выходным.

Кроме того, синоптики прогнозируют ливни: «Осадков за предстоящую неделю может выпасть до 50−70 мм, что на 40−60% выше нормы. Средняя температура ожидается на 2−4 °С ниже нормы».

В ночь с 19 на 20 июля жители Калининградской области будут спать под раскаты грома.