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В северные районы Хабаровского края завезли 10 тысяч тонн топлива

Одновременно регион увеличил объём продовольственного и непродовольственного северного завоза.

В северные районы Хабаровского края доставили почти 10 тысяч тонн нефтепродуктов, необходимых для работы коммунальной энергетики. Это 43% от годового плана, сообщили в правительстве региона.

Всего в 2026 году на север края должны завезти 23,2 тысячи тонн топлива. Хабаровский край участвует в пилотном проекте по морской доставке нефтепродуктов, который должен сделать снабжение труднодоступных территорий более устойчивым.

Одновременно регион увеличил объём продовольственного и непродовольственного северного завоза. По просьбам жителей поставки выросли на 40% и в течение года должны превысить 51 тысячу тонн.

На организацию доставки из краевого бюджета направили 64 млн рублей — вдвое больше, чем годом ранее. Эти средства пойдут на перевозку жизненно важных грузов в районы, где навигационный сезон остаётся главным окном для формирования запасов.

Федеральный план северного завоза охватывает 19 регионов и предусматривает поставку 1,2 млн тонн грузов. В правительстве Хабаровского края отметили, что снабжение северных территорий продовольствием и топливом продолжат контролировать до полного выполнения плана.