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42 тысячи болельщиков посетили Суперкубок России в Нижнем Новгороде

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Нижний Новгород» завершился драматичной серией пенальти и победой петербургского клуба.

Футбольный стадион на Стрелке в Нижнем Новгороде принял один из самых драматичных матчей российского футбола — встречу «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Трибуны стадиона на Стрелке были практически полностью заполнены: главный футбольный поединок посетили 42 139 болельщиков. На 25-й минуте счет открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, однако на восьмой добавленной минуте Александр Соболев реализовал пенальти и спас петербуржцев.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказалась команда «Зенит» (4:2). Петербургский клуб завоевал Суперкубок России в десятый раз в своей истории и укрепил собственный рекорд турнира.