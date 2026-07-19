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С начала года в Татарстане установили 177 информщитов о лесных пожарах

Там размещают сведения о правилах безопасности и номера телефонов, куда можно сообщить о возгорании.

Специалисты установили 177 информационных щитов на лесопожарную тематику в Татарстане с начала 2026 года, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов. Подобная работа проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие».

На информационных щитах и баннерах размещена информация о правилах пожарной безопасности. Также там можно найти номера горячих линий для сообщений о возгораниях.

«Эта работа имеет важное значение для сохранения лесных ресурсов нашей республики. Согласно статистическим данным, 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека. Каждый информационный щит — это напоминание об ответственности при посещении лесов. Мы размещаем их вдоль автомобильных дорог, в местах, где отдыхают граждане», — отметил Ильгизар Зарипов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.