Первый чемпионат по споттингу прошёл в аэропорту Хабаровска

Первый чемпионат по авиационной фотографии «Зачётный споттинг» состоялся 16 июля в международном аэропорту Хабаровск. На рассветную съёмку приехали 20 фотографов из Архангельска, Уфы, Владивостока, Уссурийска и краевой столицы, сообщили в воздушной гавани.
Участники соревновались сразу в нескольких дисциплинах: снимали касания самолётов, эффектные отрывы от полосы, обслуживание воздушных судов и работу сотрудников аэропорта. Результаты заносили в личные карточки, по которым каждому фотографу позднее присвоят бронзовый, серебряный или золотой уровень споттера.
Программа не ограничилась работой у взлётно-посадочной полосы. Для участников организовали обед на борту учебного Ил-62М, где фотографы смогли обменяться опытом и обсудить особенности авиационной съёмки.
«Бывало такое, что со всех сторон рулят самолёты, и не знаешь, какой из них снимать», — рассказал фотограф из Архангельска Денис Шумилин.
Лучшие работы участников покажут на выставке в терминале внутренних авиалиний. Экспозицию откроют ко Дню Воздушного флота, и она станет итогом первого хабаровского чемпионата по споттингу.