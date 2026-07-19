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Первый чемпионат по споттингу прошёл в аэропорту Хабаровска

Участники соревновались сразу в нескольких дисциплинах: снимали касания самолётов, эффектные отрывы от полосы, обслуживание воздушных судов и работу сотрудников аэропорта.

Первый чемпионат по авиационной фотографии «Зачётный споттинг» состоялся 16 июля в международном аэропорту Хабаровск. На рассветную съёмку приехали 20 фотографов из Архангельска, Уфы, Владивостока, Уссурийска и краевой столицы, сообщили в воздушной гавани.

Участники соревновались сразу в нескольких дисциплинах: снимали касания самолётов, эффектные отрывы от полосы, обслуживание воздушных судов и работу сотрудников аэропорта. Результаты заносили в личные карточки, по которым каждому фотографу позднее присвоят бронзовый, серебряный или золотой уровень споттера.

Съёмка началась в часы наиболее интенсивного утреннего движения. В объективы попали Ан-24, DHC-8, Airbus A319 и A321, SSJ-100, Boeing 737, 747 и 777, а также российские Ил-96−300 и Ил-96−400М, проходящие лётные испытания в Хабаровске.

Программа не ограничилась работой у взлётно-посадочной полосы. Для участников организовали обед на борту учебного Ил-62М, где фотографы смогли обменяться опытом и обсудить особенности авиационной съёмки.

«Бывало такое, что со всех сторон рулят самолёты, и не знаешь, какой из них снимать», — рассказал фотограф из Архангельска Денис Шумилин.

Лучшие работы участников покажут на выставке в терминале внутренних авиалиний. Экспозицию откроют ко Дню Воздушного флота, и она станет итогом первого хабаровского чемпионата по споттингу.