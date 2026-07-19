Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

245 тысяч жителей Волгограда прошли инструктажи по пожарной безопасности

В Волгоградской области спасатели провели более 18 тысяч профилактических мероприятий с начала года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года специалисты противопожарной службы Волгоградской области провели более 18 тысяч профилактических мероприятий. Инструктажи и беседы охватили 245 тысяч жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Во время каникул спасатели активно работают со школьниками. Они проводят мастер-классы, показывают пожарно-техническое оборудование, учат правилам первой помощи и напоминают номера экстренных служб. С начала года профилактикой охватили около 63 тысяч детей.

На сходах и собраниях жителям объясняют основные причины пожаров, напоминают о безопасности в летний пожароопасный период и рассказывают, как действовать при возгорании. Особое внимание уделяют многодетным семьям и одиноким пожилым людям — их спасатели посещают лично.