245 тысяч жителей Волгограда прошли инструктажи по пожарной безопасности

С начала 2026 года специалисты противопожарной службы Волгоградской области провели более 18 тысяч профилактических мероприятий. Инструктажи и беседы охватили 245 тысяч жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.