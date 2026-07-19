Сотрудника института «Роскосмоса» задержали по делу о госизмене

5 июня 2019 года был задержан ученик Кудрявцева, бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Роман Ковалев. Его дело также было засекречено, но по данным СМИ, он тоже считался следствием причастным к передаче сведений о гиперзвуковом оружии. 22 июня 2020 года его признали виновным в госизмене и приговорили к семи годам колонии строгого режима. Свою вину физик признал.12 апреля 2022 года суд досрочно освободил мужчину из-за обнаружения у него четвертой стадии рака, а спустя две недели Ковалев умер.