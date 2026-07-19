В Екатеринбурге прошла выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани»

Программа выставки-форума «Тонкие грани» включала события для специалистов, а также для широкой аудитории. В деловой части первого дня были ток-шоу с авторитетными экспертами и яркими представителями отрасли, а также торгово-закупочная сессия, в программе второго дня — «Битва стилистов», секции на темы культурного кода, секретов ювелирных «титанов» и креативных коллабораций.