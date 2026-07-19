В Екатеринбурге прошла выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани»

Межрегиональная выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» состоялась 15−16 июля в Екатеринбурге. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Свыше 500 человек зарегистрировались на выставку-форум в качестве слушателей и зрителей. Участниками события стали около 40 брендов из Свердловской области, Москвы, Пермского и Красноярского краев, Костромской области и Ненецкого автономного округа, а также потенциальные покупатели из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана.
«Ювелирная отрасль для нас — часть креативной экономики, создающей высокую добавленную стоимость продукта и облик творческого города с виртуозной инженерной мыслью. Наши мастера изобрели немало уникальных запатентованных решений. Изделия брендов Свердловской области востребованы в России и за рубежом, что формирует разнообразный экспортный облик региона», — отметил министр экономики, инвестиций и территориального развития региона Андрей Антипов.
Программа выставки-форума «Тонкие грани» включала события для специалистов, а также для широкой аудитории. В деловой части первого дня были ток-шоу с авторитетными экспертами и яркими представителями отрасли, а также торгово-закупочная сессия, в программе второго дня — «Битва стилистов», секции на темы культурного кода, секретов ювелирных «титанов» и креативных коллабораций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.