МЧС предупредило о сильном дожде и грозах в Калининградской области

В Калининградской области в ночь с 19 на 20 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, местами в регионе прогнозируется гроза. Во время осадков видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными и соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше