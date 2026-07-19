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МЧС предупредило о сильном дожде и грозах в Калининградской области

Во время осадков видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.

В Калининградской области в ночь с 19 на 20 июля ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, местами в регионе прогнозируется гроза. Во время осадков видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными и соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

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