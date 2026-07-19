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2027 год может стать самым жарким в истории, предупредила климатолог

Глобальный температурный рекорд может быть установлен уже в 2027 году. Климатолог связывает такой прогноз с рекордным нагревом Мирового океана и ожидаемым пиком климатического явления Эль-Ниньо, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°

Австралийский климатолог Андреа Тащетто считает, что уже в 2027 году на Земле может быть установлен новый глобальный температурный рекорд. По ее словам, этому способствуют рекордный нагрев поверхности Мирового океана и ожидаемый пик климатического явления Эль-Ниньо.

Как рассказала «РИА Новости» сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент Университета Нового Южного Уэльса, май 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений по средней температуре поверхности мирового океана.

По словам ученой, после достижения пика Эль-Ниньо обычно приводит к дополнительному росту средней глобальной температуры. Это происходит в том числе из-за усиленного прогрева тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.

«Поэтому не будет удивительно, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд», — добавила Тащетто.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором воды экваториальной части Тихого океана прогреваются выше нормы. Это нарушает привычное взаимодействие океана и атмосферы, повышая риск экстремальных погодных явлений: засух в одних регионах и сильных дождей и наводнений — в других.