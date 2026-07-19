2027 год может стать самым жарким в истории, предупредила климатолог

Австралийский климатолог Андреа Тащетто считает, что уже в 2027 году на Земле может быть установлен новый глобальный температурный рекорд. По ее словам, этому способствуют рекордный нагрев поверхности Мирового океана и ожидаемый пик климатического явления Эль-Ниньо.