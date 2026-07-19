МЧС Беларуси сказало, как убрать осиное гнездо самостоятельно

О том, как действовать, если рядом с домом или внутри помещения поселились осы, шершни или пчелы, рассказали в МЧС Беларуси.
Спасатели обращают внимание, что в большинстве случаев человек может удалить такие гнездо самостоятельно. Речь об осином гнезде, расположенном в доступном месте и не имеющим признаков агрессивного поведения насекомых. Но и в этом случае надо соблюдать меры безопасности.
«Работы по уничтожению гнезда выполняют после захода солнца», — сказали в МЧС. Почему так? Дело в том, что в это время большинство насекомых возвращается внутрь, а это снижает риск нападения.
Защита должна быть такая: плотный костюм, закрывающий руки и ноги; перчатки из плотного материала; маска пчеловода или плотная сетка для лица. На первом этапе надо надеть плотный мешок на гнездо. Так, чтобы он полностью закрывал конструкцию.
Затем отделите гнездо от поверхности при помощи ножа, лопаты, металлического листа или фанеры. «Действуйте плавно, без резких движений», — предупреждают спасатели.
Как только гнездо оказалось в мешке, плотно его завяжите. Кстати, если гнездо находится в нише или труднодоступном месте, то после его удаления закройте все щели монтажной пеной.
Ранее мы писали, что ученые сказали, каким будет урожай лисичек и белых грибов в Беларуси в 2026 году.
А в Гродно на пожаре в больнице спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали: «Очаг возгорания находился в одной из палат».
Прочитайте про драмы жизни и удары судьбы писателя из Могилева Рувима Фраермана — автора легендарной повести «Дикая собака Динго»: «Может быть, дети будут помнить и меня, и все, что я им расскажу».