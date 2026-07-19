Росатом: атомная медицина позволяет спасать тысячи человек ежегодно

КАЛУГА, 19 июля. /ТАСС/. Изучение атомной бомбы привело к развитию ядерной медицины, благодаря чему в России медики спасают несколько сотен тысяч жизней ежегодно. Об этом сказал директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов в рамках форума «Форсаж» в Калужской области.
«Ежегодно мы спасаем несколько сотен тысяч человек благодаря атомной медицине, что было бы невозможным, если бы не изучение атомной бомбы», — передает пресс-служба форума слова Тимонова на экспертной сессии «Витрина российских передовых технологий».
Тимонов убежден, что развитие атомных технологий изменило судьбу не только России, но и всего континента.
Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы Квантового центра и «Росатом Квантовые технологии» также отметил важность развития квантовых технологий. «Без квантовых технологий сейчас очень сложно представить, как человечество будет бороться с новыми вызовами. Это единственный механизм, который позволит нам найти ключ в другую реальность», — передает пресс-служба его слова.
XVI Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж» прошел с 12 по 18 июля. Участниками стали молодые специалисты — сотрудники организаций-партнеров форума, студенты и выпускники вузов — победители корпоративных конкурсов и специальных программ. Целью мероприятий стало формирование кадрового резерва, развитие межотраслевых и межкорпоративных партнерств, создание среды для проектирования и внедрения инновационных решений.