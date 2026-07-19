Росатом: атомная медицина позволяет спасать тысячи человек ежегодно

Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы Квантового центра и «Росатом Квантовые технологии» также отметил важность развития квантовых технологий. «Без квантовых технологий сейчас очень сложно представить, как человечество будет бороться с новыми вызовами. Это единственный механизм, который позволит нам найти ключ в другую реальность», — передает пресс-служба его слова.