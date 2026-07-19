В Северной Осетии подготовили специалистов по эксплуатации БАС

Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж в Ардоне выпустил первый поток специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Обучение было организовано при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования и науки Северной Осетии.
Специальность «эксплуатация беспилотных авиационных систем» ориентирована на подготовку кадров, способных управлять дронами и обслуживать их. Учащиеся освоили аэродинамику, электронику, программирование, а также правила и стандарты безопасности полетов. В общей сложности по этой программе в колледже подготовили 19 человек.
Полученные компетенции открывают перед молодыми специалистами широкие карьерные перспективы. Выпускники могут трудоустроиться операторами БПЛА, найти работу в авиа- и геодезических компаниях, аграрных хозяйствах, в организациях, связанных со сферами обеспечения безопасности и мониторинга окружающей среды.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.