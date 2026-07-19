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В Северной Осетии подготовили специалистов по эксплуатации БАС

Их обучили в аграрно-технологическом колледже в Ардоне.

Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж в Ардоне выпустил первый поток специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Обучение было организовано при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в Министерстве образования и науки Северной Осетии.

Специальность «эксплуатация беспилотных авиационных систем» ориентирована на подготовку кадров, способных управлять дронами и обслуживать их. Учащиеся освоили аэродинамику, электронику, программирование, а также правила и стандарты безопасности полетов. В общей сложности по этой программе в колледже подготовили 19 человек.

Полученные компетенции открывают перед молодыми специалистами широкие карьерные перспективы. Выпускники могут трудоустроиться операторами БПЛА, найти работу в авиа- и геодезических компаниях, аграрных хозяйствах, в организациях, связанных со сферами обеспечения безопасности и мониторинга окружающей среды.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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