Ещё два стобалльника появились в Хабаровском крае после пересдачи ЕГЭ

Ещё два выпускника Хабаровского края получили максимальные результаты ЕГЭ после дополнительных дней сдачи экзаменов. Историю на 100 баллов написал Борис Обухов из Советской Гавани, литературу — Полина Колесникова из Хабаровска, сообщили в минобразования региона.
Возможностью улучшить результаты воспользовались 1145 выпускников. Помимо двух новых стобалльников, ещё семь участников экзаменационной кампании набрали не менее 95 баллов, подтвердив, что повторная попытка помогла части школьников заметно повысить итоговые показатели.
Всего за экзаменационный период в крае зафиксировали 33 стобалльные работы. Чаще всего максимальный результат получали по русскому языку — 11 раз, ещё семь работ написали на 100 баллов по химии, пять — по физике, по три — по профильной математике, литературе и истории, одну — по биологии.
Высшие результаты показали выпускники Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов. Таким образом, стобалльники появились не только в крупнейших городах, но и в муниципалитетах края.
В регионе также действуют меры поддержки одарённых и социально уязвимых учащихся. Школьникам и студентам предоставляют стипендии, компенсируют часть расходов на обучение, проезд и проживание, чтобы высокие результаты на экзаменах не остались единственным условием для продолжения образования.