Ещё два стобалльника появились в Хабаровском крае после пересдачи ЕГЭ

Всего за экзаменационный период в крае зафиксировали 33 стобалльные работы. Чаще всего максимальный результат получали по русскому языку — 11 раз, ещё семь работ написали на 100 баллов по химии, пять — по физике, по три — по профильной математике, литературе и истории, одну — по биологии.