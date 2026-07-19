Открытки 1968 года запечатлели первые годы главной высоты Волгограда

Редкая возможность взглянуть на Мамаев курган глазами современников открытия мемориала появилась у волгоградцев. В сети опубликовали серию почтовых открыток 1968 года — снимки сделаны, когда памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы только начинал свою историю.
На кадрах запечатлены знаковые уголки главной высоты России. Это Зал воинской славы с вечным огнём и группами людей, которые с интересом изучают его фасад, стена-руина с легендарной надписью «За нашу советскую родину», а также композиция «Скорбящая мать», склонившаяся над Озером слёз.
Открытки хранятся в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Более полувека назад эти виды разлетались по почтовым ящикам всей страны — так жители самых разных городов знакомились с новым мемориалом, открытым осенью 1967 года.
Сегодня эти кадры позволяют сравнить, как выглядел ансамбль в первые годы существования и каким его знают нынешние поколения волгоградцев.
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