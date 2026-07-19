Открытки 1968 года запечатлели первые годы главной высоты Волгограда

На кадрах запечатлены знаковые уголки главной высоты России. Это Зал воинской славы с вечным огнём и группами людей, которые с интересом изучают его фасад, стена-руина с легендарной надписью «За нашу советскую родину», а также композиция «Скорбящая мать», склонившаяся над Озером слёз.