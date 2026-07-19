Пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля

Сильная магнитная буря мощностью в пять баллов ожидается в Нижегородской области в среду, 22 июля. Об этом сообщается на портале my-calend.ru.
Согласно прогнозу геомагнитной обстановки, первые возмущения нижегородцы ощутят уже поздним вечером во вторник, 21 июля, когда сила ударов возрастет до 5 баллов. Полноценный геошторм уровня умеренной магнитной бури продлится почти все сутки 22 июля, поутихнув до 4 баллов лишь к ночи. Повышенная солнечная активность сохранится также 23 и 24 июля.
В эти дни у метеозависимых жителей региона могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессивные состояния и сильные головные боли. Специалисты рекомендуют нижегородцам внимательно следить за своим психическим здоровьем, избегать стрессовых ситуаций и эмоционального напряжения.
Ранее сообщалось, что ясная и тёплая погода до +27°С ожидает нижегородцев в выходные 18−19 июля.