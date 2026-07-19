Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля

Мощные геомагнитные возмущения начнутся еще вечером во вторник и продлятся несколько дней, вызывая головные боли.

Сильная магнитная буря мощностью в пять баллов ожидается в Нижегородской области в среду, 22 июля. Об этом сообщается на портале my-calend.ru.

Согласно прогнозу геомагнитной обстановки, первые возмущения нижегородцы ощутят уже поздним вечером во вторник, 21 июля, когда сила ударов возрастет до 5 баллов. Полноценный геошторм уровня умеренной магнитной бури продлится почти все сутки 22 июля, поутихнув до 4 баллов лишь к ночи. Повышенная солнечная активность сохранится также 23 и 24 июля.

В эти дни у метеозависимых жителей региона могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессивные состояния и сильные головные боли. Специалисты рекомендуют нижегородцам внимательно следить за своим психическим здоровьем, избегать стрессовых ситуаций и эмоционального напряжения.

Ранее сообщалось, что ясная и тёплая погода до +27°С ожидает нижегородцев в выходные 18−19 июля.