Пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля

Согласно прогнозу геомагнитной обстановки, первые возмущения нижегородцы ощутят уже поздним вечером во вторник, 21 июля, когда сила ударов возрастет до 5 баллов. Полноценный геошторм уровня умеренной магнитной бури продлится почти все сутки 22 июля, поутихнув до 4 баллов лишь к ночи. Повышенная солнечная активность сохранится также 23 и 24 июля.