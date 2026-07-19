В Госдуме рассказали, можно ли разбить огород около многоэтажного дома

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома вправе разбить огород на придомовой территории при условии, что участок стоит на кадастровом учете с разрешенным использованием под благоустройство и есть согласие других собственников, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, но для этого необходимо получить согласие на собрании собственников. Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство», — сказал Колунов.
По его словам, далее необходимо провести общее собрание собственников (ОСС): вынести вопрос на голосование и набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников, оформив результаты протоколом.
Парламентарий уточнил, что в протоколе ОСС следует четко прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать — цветы, газон, овощи или все вместе.
«Хочу подчеркнуть: так как придомовая территория является общим имуществом собственников, использовать землю под грядки без согласования ОСС нельзя — это будет считаться самовольным захватом участка», — заключил он.