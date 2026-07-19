В Госдуме рассказали, можно ли разбить огород около многоэтажного дома

«Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, но для этого необходимо получить согласие на собрании собственников. Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство», — сказал Колунов.