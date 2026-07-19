В Забайкалье трудоустроили более 40 земских учителей

Свыше 40 участников программы «Земский учитель» в этом году трудоустроились в сельские школы в Забайкальском крае, сообщила замминистра образования региона Виктория Турицына. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В 2026 году на участие в программе в Забайкалье поступило более 60 заявок от педагогов со всей страны. Среди них — учителя русского языка и литературы, математики, физики и других предметов.
Участникам программы «Земский учитель» положена единовременная выплата в размере 2 млн рублей. Приезжающие педагоги вносят вклад в развитие образования, делятся опытом и внедряют современные подходы в обучении детей.
В этом году квота Забайкальского края по программе выросла почти вдвое — с 21 до 41. Всего с начала действия программы «Земский учитель» в регион переехали и работают более 170 педагогов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.