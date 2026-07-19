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Елизовскую районную больницу на Камчатке оснастят новым оборудованием

Речь идет о специализированном медицинском автофургоне, цифровом флюорографе и палатном рентгеновском аппарате.

Современное оборудование закупят для Елизовской районной больницы в Камчатском крае. Технику приобретут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего до конца года лечебное учреждение получит три единицы оборудования. По словам министра здравоохранения Камчатки Александра Нохрина, закупить планируют специализированный медицинский автофургон для детской поликлиники, а также цифровой флюорограф и палатный рентгеновский аппарат, исключающий необходимость транспортировки пациентов в критическом состоянии.

«Цифровой флюорограф позволит быстрее и точнее выявлять патологии легких в ходе диспансеризации. Палатный рентген снимет серьезную проблему: тяжелобольные пациенты смогут проходить обследование прямо в палате, без риска для здоровья, связанного с перемещением. А мобильный педиатрический комплекс — это значительный шаг вперед в организации детских профилактических осмотров в районе», — отметил главный врач Елизовской районной больницы Ваграм Даллакян.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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