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Власти Калининграда ищут компанию, которая за 99,3 млн рублей приведёт в порядок тротуар на участке улицы Карла Маркса

Речь идёт об отрезке от Красной до проспекта Мира.

Источник: Клопс.ru

Власти Калининграда объявили аукцион по поиску подрядчика, который приведёт в порядок участок улицы Карла Маркса. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Компании, победившей в конкурсе, надо будет отремонтировать переходную зону от Красной до проспекта Мира, обустроить въезды и проложить велодорожку. На работы выделили 99,3 млн рублей.

Подрядчика определят 28 июля. Согласно проекту, всё должно быть сделано за 270 дней (примерно 8 месяцев и 26 дней) с даты заключения контракта.

На улице Комсомольской в Калининграде изменили режим работы двух светофоров перед перекрёстком с Карла Маркса.

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