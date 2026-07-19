Цена невынужденных ошибок в регби тоже высока. «Ротор» в упорной борьбе проиграл МАР

МАР, несмотря на два поражения, держится в группе лидеров с десятью очками. Важно, что у москвичей есть и бонусный атакующий, и бонусный защитный балл — это говорит о том, что команда умеет не только ярко атаковать, но и сдерживать сильных соперников даже в неудачных матчах. Разница очков у МАР пока отрицательная (минус 6), но набранные баллы и стабильность результатов позволяют команде оставаться в верхней части таблицы.